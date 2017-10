IJsland rolt Turkije op; geen WK voor Turkije

Turkije kan na vrijdagavond fluiten naar het WK van 2018 in Rusland. De Turkse formatie leed een kansloze nederlaag tegen stuntploeg IJsland: 0-3. De Scandinaviërs kunnen zich op hun beurt zeer waarschijnlijk gaan opmaken voor het eerste WK in de historie van het land.

Voorafgaand aan de wedstrijd wisten de Turken wat hen te doen stond. Winnen was het devies voor de ploeg van de Roemeense bondscoach Mircea Lucescu om nog uitzicht te hebben op plaatsing voor het WK.

Met Zaandammer Oguzhan Özyakup in de basis trachtte Turkije in de eerste helft IJsland zijn wil op te leggen. De Scandinaviërs leken echter niet onder de indruk en ook het kolkende en recent gebouwde Eskisehir Yeni Stadion kon hen niet van de wijs brengen. De ploeg had het beste van het spel en kwam een aantal keer zeer gevaarlijk voor het doel van Babacan. Zo moest Özyakup een kopbal van verdediger Ragnar Sigurdsson van de lijn halen. In de 32e minuut was het alsnog raak. Een goede actie aan de linkerkant van Jon Dadi Boedvarsson werd bij de tweede paal binnengewerkt door ex-AZ´er Johann Berg Gudmundsson. Luttele minuten later viel bij een tegenaanval van IJsland ook de 0-2 en opnieuw was het Boedvarsson met de beslissende assist. Een slimme pass werd prachtig tot doelpunt gepromoveerd door Birkir Bjarnasson. Bovendien stond de IJslandse verdediging de eerste helft als een huis en kon Turkije werkelijk geen kans creëren.

In het tweede bedrijf bleef het spelbeeld onveranderd. IJsland ging rustig op zoek naar de 0-3 terwijl de Turken achter de feiten aanliepen. Al na vijf minuten viel dat derde doelpunt na amateuristisch verdedigen van de thuisploeg. Een corner van IJsland kwam bij de tweede paal bij aanvoerder Aron Gunarsson terecht, bij wie in een straal van 8 meter geen Turk te bekennen was. De IJslandse aanvoerder kopte de bal op Karl Arnason, waarna de verdediger van Aberdeen de bal simpel kon binnentikken. Tot overmaat van ramp keerden de Turkse supporters zich opnieuw tegen Arda Turan. Voor de kaap van zestig minuten bereikt werd, werd de aanvoerder naar de kant gehaald voor supertalent Emre Mor, waarna een striemend fluitconcert Turan ten deel viel. Met Emre Mor in de ploeg hielden de Turken de bal wat langer in de ploeg, maar ook in de tweede helft wisten ze - op een schot van Özyakup na - barweinig te creëren.

IJsland heeft zich met de klinkende zege een uitstekende positie verschaft in poule I. Een thuisoverwinning in het laatste kwalificatieduel tegen voetbaldwerg Kosovo betekent dat de IJslanders zich voor het eerst in de historie zullen plaatsen voor een WK. Turkije speelt zijn laatste duel om des keizers baard in en tegen Finland, dat ook nergens meer om speelt.

IJsland rolt Turkije op; geen WK voor Turkije

