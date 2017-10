Top 10: De jongste spelers in de Eredivisie dit seizoen

De Eredivisie lijkt met het jaar jonger te worden en talenten krijgen steeds eerder een kans. Zo ook in het huidige seizoen. Welke tien spelers zijn echter de jongste ingezette spelers na zeven competitieduels dit seizoen? Het gaat om de toenmalige leeftijd van de speler. Wij van V-bal.nl zochten het voor je uit.

10. Mason Mount (Vitesse)

De aanvallende middenvelder van Vitesse viel op 26 augustus in, in het thuisduel met AZ (1-2 verlies). De huurling van Chelsea was toen achttien jaar, zeven maanden en zes dagen oud. Na het duel met AZ mocht hij nog een keer invallen, maar voor de rest is Mount tot op heden veroordeeld tot een plek op de bank.



9. Dylan Vente (Feyenoord)

De spits van Feyenoord viel tot op heden twee keer in dit seizoen. De eerste keer was tegen PSV (1-0 verlies) op 17 september jl. Vente was toen achttien jaar, vier maanden en acht dagen oud. Een week later tegen NAC Breda (0-2 verlies) mocht Vente ook nog een keer invallen.



8. Justin Kluivert (Ajax)

De buitenspeler van Ajax is ondanks zijn leeftijd al best ervaren. Hij mocht al twintig keer spelen voor Ajax in de Eredivisie. Dit seizoen maakte hij zijn eerste minuten op 12 augustus in het uitduel met Heracles Almelo (2-1 verlies). Kluivert had toen een basisplek en hij was toen achttien jaar, drie maanden en zeven dagen oud. Tot op heden speelde hij zes competitieduels dit seizoen.



7. Deroy Duarte (Sparta Rotterdam)

De middenvelder van Sparta maakte in de eerste speelronde direct minuten. Tegen VVV-Venlo (3-0 verlies) viel hij in en Duarte was toen achttien jaar, een maand en acht dagen oud. In totaal mocht de jeugdinternational tot dusver vijf keer invallen bij de Rotterdamse club.



6. Matthijs de Ligt (Ajax)

De centrale verdediger van Ajax is net als ploeggenoot Kluivert ook al ervaren voor zijn leeftijd. Hij speelde tot op heden achttien competitieduels voor Ajax, waarvan zeven als basisspeler dit seizoen. Zijn eerste minuten maakte De Ligt op 12 augustus tegen Heracles Almelo (2-1 verlies). Hij was toen achttien jaar oud, daar het zijn verjaardag was.



5. Owen Wijndal (AZ)

De linksback is doorgestoomd vanuit de jeugdopleiding van AZ. Op 10 september maakte hij als invaller minuten tegen NAC Breda (2-1 winst). Hij was toen zeventien jaar, negen maanden en dertien dagen. Op 1 oktober speelde hij als basisspeler mee tegen Feyenoord.



4. Dogucan Haspolat (Excelsior)

De aanvallende middenvelder maakte op 9 september minuten tegen Vitesse (0-3 verlies). Hij speelde toen tien minuten als invaller. Haspolat was toen zeventien jaar, zes maanden en 29 dagen oud. Daarna speelde hij niet meer voor Excelsior.



3. Delano Ladan (ADO Den Haag)

Ladan is een zeventienjarige aanvaller van ADO Den Haag en speelde in de eerste competitiewedstrijd tegen FC Utrecht (0-3 verlies) op 11 augustus even mee. Ladan was toen zeventien jaar, zes maanden en twee dagen oud. Een week later tegen AZ (2-0 verlies) mocht hij ook invallen, maar daarna speelde hij niet meer in ADO 1.



2. Kik Pierie (sc Heerenveen)

De centrale verdediger van sc Heerenveen speelde dit seizoen al vijf keer mee als basisspeler in de Eredivisie. De eerste keer dat Pierie in actie kwam was op 26 augustus in het uitduel met ADO Den Haag (1-2 winst). Hij was toen zeventien jaar, een maand en zes dagen oud.



1. Cheick Toure (Feyenoord)

De jongste tot dusver ingezette speler in de Eredivisie is met afstand Cheick Toure van Feyenoord. De linksbuiten speelde op 27 augustus mee tegen Willem II (5-0 winst). Toure speelde toen als invaller 24 minuten mee en hij was toen zestien jaar, zes maanden en twintig dagen oud. Het duel met Willem II was tot nu toe zijn enige duel dit seizoen.

