Koeman eist geduld bij Everton: Spelers hebben tijd nodig

Ronald Koeman lijkt bij het Engelse Everton enorm onder druk te staan, maar de Nederlander maakt zich over zijn eigen positie allerminst zorgen.

Slechts 7 duels gespeeld en eventeel punten doet Everton doen bungelen op de 16e plek in de Engelse Premier League. Koeman krijgt de laatste weken bakken van kritiek over zich heen, maar de Nederlander zal niet van koers wijzigen.

'Ik sta er vrij nuchter in. Ik doe er met de rest van de staf alles aan en we werken nog harder om die resultaten wel snel te krijgen. Ik heb ook in Engeland gezegd dat ik exact dezelfde coach ben als in de afgelopen jaren toen het wel goed ging.'

Na de Interlandbreak zal Everton de competitie hervatten en zullen de koppies weer allemaal dezelfde kant op moeten.

