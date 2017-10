Mateo Cassierra: In Jong Ajax gaat het nu erg goed met me

Ajax haalde vorig jaar zomer Mateo Cassierra, maar na een seizoen waarin hij ook duels voor Ajax 1 speelde, speelde hij dit seizoen alleen nog in de Jupiler League voor Jong Ajax. Dat gaat de twintigjarige spits vooralsnog goed af, getuigde zijn zeven goals in acht competitieduels. Cassierra is echter zeer te spreken over vorig seizoen.

‘Over het algemeen was vorig seizoen, gezien het feit dat het mijn eerste seizoen was, heel goed. Ik heb vorig jaar veel gespeeld en de mensen hadden waardering voor me, voor mijn komst en daarom wil ik hard blijven werken zoals ik altijd doe’, zei Cassierra tegen Ajax TV. De Colombiaan speelde vorig seizoen 333 minuten in de Eredivisie en scoorde twee keer. Hij begon één keer in de basis en viel zestien keer in.





Nu speelt Cassierra alleen in Jong Ajax, mede door de concurrentie van Kasper Dolberg en Klaas-Jan Huntelaar bij Ajax 1. De Zuid-Amerikaan is daar blij mee. ‘Ik wil mezelf altijd zo goed mogelijk laten zien. Spelen en profiteren van de minuten die ik mag maken. Bij het eerste heb ik tot nu nog niet gespeeld, maar daarom werk ik heel hard bij Jong Ajax en probeer ik alles goed te doen’, vervolgde Cassierra.





De jonge spits vindt de Jupiler League een goede competitie voor hem. ‘Zoals iedereen wil ik ook in het eerste elftal spelen. Dit seizoen heb ik de kans nog niet gehad, maar ik blijf gewoon hard werken. Ik doe het niet rustig aan, ik geef alles. Daar heb ik ook het meeste aan. In Jong Ajax gaat het nu erg goed met me. Ik wil nog meer geven, want ik weet dat ik dat kan en als de kans bij het eerste komt, wil ik die pakken. Het is een goede competitie en ik krijg de kans om daar te spelen, te scoren en mezelf te laten zien. Daar word ik elke dag beter van. Ik doe mijn best zodat ze het bij het eerste opmerken en ik denk dat het aardig lukt. Ik wil nu nog meer scoren’, aldus Cassierra, die vorig jaar voor 5,5 miljoen euro werd overgenomen van Deportivo Cali.

Mateo Cassierra: In Jong Ajax gaat het nu erg goed met me

