Ajax wil terugkeren naar Europese top

Ajax imponeerde vorig seizoen in Europa door de finale van de Europa League te halen, maar daarna viel het team uit elkaar en dit seizoen is het team nog zoeken. Volgens algemeen directeur Edwin van de Sar gaat daar verandering in komen door een nieuw meerjarenplan. Daardoor moet het Amsterdamse Ajax weer gaan aansluiten bij de Europese top.

‘Commercieel gaat het goed, maar het gaat om de prestaties op het veld. Dat is het allerbelangrijkste. We hebben een meerjarenplan gemaakt. Binnenkort zal dat uitgerold worden. Dat gaat over de manier waarop wij denken dat we de komende jaren weer een kracht in Europa kunnen zijn’, zei Van de Sar bij Ajax Inside.





Zaak is om eerst te presteren in Nederland. ‘We zijn financieel daadkrachtig, dus we kunnen aankopen doen die nodig zijn. Dat zullen we niet nalaten. We blijven jeugd de kans geven. In de hele wereld worden we daarom geprezen, maar we moeten wel kijken hoe we een versterking aan kunnen trekken om weer naar de Europese top te gaan’, vervolgde de directeur.





Afgelopen zomer liet Ajax na het vertrek van Davinson Sánchez naar Tottenham Hotspur duidelijk weten geen spelers meer te verkopen. Van de Sar gaat er niet vanuit dat Ajax snel weer zo’n uitspraak doet. ‘Dat denk ik niet. Van de belangrijkste jongens, die 80 of 90 procent spelen, zal niemand weg mogen.’

