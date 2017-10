Huub Stevens: 'In Nederland wordt te weinig en te licht getraind'

Voormalig trainer Huub Stevens is niet te spreken over de huidige staat van het Nederlandse voetbal. De 63-jarige Stevens, eerder trainer van onder andere Roda JC Kerkrade, Schalke 04 en PSV, vindt het niveau van het Nederlands elftal en het voetbal in Nederland.

‘Die Hollandse School, dat is allemaal leuk en aardig hoor. Uitgaan van balbezit en dat soort dingen. We zijn daarin doorgeschoten. Het huidige Oranje heeft onvoldoende kwaliteit om het 4-3-3-systeem goed in te vullen. Het gaat erom wáár je op het veld balbezit hebt of balverlies lijdt. Daar moet je op inspelen’, vertelde Stevens tegen de NOS. Stevens weet wel waarom het Nederlandse voetbal in een dip zit.





’In Nederland wordt over de gehele linie te weinig en te licht getraind. Lees al die interviews met eredivisiespelers die naar het buitenland zijn vertrokken maar eens na. Elke keer hebben ze het over de toegenomen trainingsintensiteit. Dat was in mijn tijd al zo en nu nog, kijk naar Jetro Willems bij Eintracht Frankfurt. Het is toch ongelooflijk dat we dat nog steeds niet doorhebben? We hebben toch een achterstand in te halen? Nou, dan moet je ook keihard werken’, aldus Stevens.

