FC Barcelona spits Suarez onder het mes na kyste in rechterknie

De Uruguayaanse spits Luis Suárez zal dit kalenderjaar niet veel meer in actie komen bij FC Barcelona, de oud Ajacied moet in november onder het mes.

De aanvaller van FC Barcelona zal in november onder het mes moeten om te worden verlost van een kyste in zijn rechterknie, waardoor hij de komende weken zal moeten toekijken vanaf de bank. Maar door de interlandperiode zal de spits halverwege november weer in actie kunnen komen.

De Uruguayaan kampt al weken met knieklachten en mag in november eindelijk onder het mes om de klachten te verhelpen. Door de interlandperiode zal FC Barcelona alleen het competitieduel tegen Sevilla FC zonder de spits moeten doen, naar verluidt is Luis Suárez dan voldoende hersteld om zijn minuten bij de Catalaanse grootmacht weer te gaan maken.

