Een nieuwe tegenvaller voor Oranje en Advocaat, Bas Dost haakte vrijdagmiddag tijdens de training in Wit Rusland geblesseerd af.

Vervolg: Nog een domper voor Oranje, ook Bas Dost haakt geblesseerd af

Tijdens de afsluitpartij stapte de spits hinkend van het veld af, Dost greep direct naar zijn knie na afloop. De aanvaller van het Portugese Sporting kon na afloop direct naar de fysiotherapeut.

Wel blijft het nog onduidelijk wat de ernst van de blessure is voor Dost, waardoor Advocaat niet weet of hij hem in het duel met Wit Rusland kan inzetten. Donderdag trainde de spits ook al niet mee vanwege een voetblessure.

Nog een domper voor Oranje, ook Bas Dost haakt geblesseerd af

Een korte samenvatting: Een nieuwe tegenvaller voor Oranje en Advocaat, Bas Dost haakte vrijdagmiddag tijdens de training in Wit Rusland geblesseerd af..