De 39-jarige oud Real Madrid verdediger Ricardo Carvalho moet vrezen voor een gevangenisstraf.

De 29-jarige verdediger, momenteel uitkomend voor het Chinese Shanghai SIPG moet straffen voor de inkomsten die hij achterhield uit portretrechten. De oud Portugees International heeft vrijdag de strafeis van de rechtback geaccepteerd.

De officieer wilde hem in eerste instantie een gevangenisstraf opleggen van een jaar, maar dat vond de rechtbank buiten proporties. Nu krijgt Carvalho een gevangenisstraf van 7 maanden en een geldboete van 142.822 euro.

De kans dat Carvalho echter de cel in moet is in Spanje Nihil, alleen straffen onder de 21 maanden zonder voorgeschiedenis hoeven niet te worden uitgezeten.

Oud Real Madrid verdediger krijgt zeven maanden cel en geldboete opgelegd

