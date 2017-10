Advocaat over speeltijden: Dit is apart te noemen ja

Vrijdagmiddag liet Oranje bondscoach Dick Advocaat al twee namen los die tegen Wit Rusland in de basis beginnen zaterdag.

Wanneer de namen van Jasper Cillessen en Virgil van Dijk worden genoemd, kunnen deze twee namen vast op het formulier worden gezet voor de basisopstelling tegen Wit Rusland van komende zaterdag. Advocaat had ook graag De Vrij gehad, maar die haakte geblesseerd (niet fit) af, waardoor er commotie ontstond.

Er wordt ook navraag gedaan bij Advocaat rondom deze kwestie, 'Hij heeft er zelf op gereageerd hoe het echt zit. Hij voelt zich echt niet goed. Dan heeft het geen zin om hem naar het Nederlands elftal te halen en daar was die jongen het mee eens,' aldus Advocaat. De bondscoach geeft ook aan dat er niets speelt tussen beide partijen, 'Er zit niks achter, zo is die jongen helemaal niet, want hij wil heel graag voor het Nederlands elftal uitkomen. Wie niet?'

Oranje speelt zaterdagavond later dan de Zweden, die hier eerder al commentaar op gaven. Advocaat liet weten: 'Ik vind het sowieso vreemd dat we niet gelijktijdig met Zweden spelen. Pas als je de uitslag weet, weet je of het een voordeel of een nadeel is. We gaan de uitslag van de wedstrijd van Zweden wel bespreken vooraf.'

Oranje is voorbereidt voor het voorlaatste WK kwalificatieduel zo laat Advocaat horen, 'Ik weet dat bij Wit-Rusland altijd een groot aantal spelers van BATE Borisov meedoet. Nu ook. We weten in ieder geval hoe ze spelen. We weten dat we agressief moeten spelen, maar we moeten eerst winnen. Van daaruit gaan we proberen goals te maken. We hebben net nog even doorgenomen welke scenario's er mogelijk zijn. Wij maken met rekenen zeker geen fouten.'

