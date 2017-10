Jupp Heynckes heeft vrijdagmiddag bevestigd dat hij opnieuw de trainer wordt van het Duitse Bayern München.

Vervolg: Bayern en Heynckes voor vierde keer in zee

In gesprek met Der Kicker laat de 72-jarige Jupp Heynckes weten dat er een akoord is met met het Duitse Bayern München. Heynckes wordt hiermee de opvolger van de eerder ontslagen Italiaan Carlos Ancelotti.

Heynckes had enkele dagen de tijd om het bod van Bayern München in beraad te nemen, maar heeft vrijdagmiddag zijn akkoord gegeven aan de Duitse grootmacht. Dit houdt in dat Heynckes tot het eind van het seizoen de trainer zal zijn van Bayern München.

