FC Lisse en Hoek op 11 oktober opnieuw aan strafschoppenserie

De eerste ronde van het KNVB toernooi was er een opmerkelijke gebeurtenis, de penaltyreeks tussen FC Lisse en Hoek werd genomen in het ABBA systeem.

Iets wat absoluut nog niet is goedgekeurd op het hoogstste voetbalniveau, maar de dienstdoenende arbiter ging er toch aan staan. Hij liet na afloop van het duel tussen FC Lisse en Hoek de penaltyserie nemen in het ABBA systeem.

Arbiter Marc Nagtegaal leek na afloop een stormvloed van kritiek te hebben gehad na zijn toepassing van het ABBA systeem in de strafschoppenreeks. FC Lisse ging in beroep tegen de strafschoppenreeks en met succes blijkt nu, de gehele serie moet in zijn geheel overnieuw worden genomen.

Op 11 oktober om 21.00u mogen beide partijen elkaar opnieuw de hand schudden voor enkel een strafschoppenreeks.

