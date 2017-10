Het duel tussen Brazilie en Bolivia werd donderdag gespeeld op een hoogte van 3637 meter, een onmenselijke situatie volgens Braziliaan Neymar.

Vervolg: Neymar hekelt gedrag FIFA over duels Bolivia op 3736m hoogte

De hoogte in het Boliviaanse La Paz staat bij de FIFA al langer te boek als discutabel, waar in 2007 de FIFA een verbod legde op duels boven de 3000 meter. Toch kwam de wereldvoetbalbond hierop terug, waardoor Bolivia een thuisvoordeel heeft, zo wist het eerder met 6-1 te winnen van Argentinie.

Acht jaar geleden sprak Lionel Messi al van een schande, 'Het is onmogelijk daar te spelen. Zij waren sneller en liepen ons aan alle kanten voorbij. Wij moesten heel diep gaan en konden niet meer herstellen.'

Er is nog steeds niets aan gedaan, waardoor Bolivia al haar thuisduels nog rustig kan afwerken in La Paz. Donderdagavond liep Brazilie zich kapot tegen Bolivia en kon er niets van maken. 'Het is onmenselijk om in deze omstandigheden te spelen. Het veld, de hoogte, de bal... alles was slecht!'

Viel er te lezen op de Instragram pagina van Neymar. De beelden na afloop sraken boekdelen, waar de gehele Braziliaanse selectie aan het zuurstrof moest. Typerend is dat Bolivia in de thuisduels tegen Paraguay, Argentinië, Chili en Brazilië maarliefst 10 punten wisten te behalen, terwijl uit nergens een punt werd vergaard.

Neymar hekelt gedrag FIFA over duels Bolivia op 3736m hoogte

Een korte samenvatting: Het duel tussen Brazilie en Bolivia werd donderdag gespeeld op een hoogte van 3637 meter, een onmenselijke situatie volgens Braziliaan Neymar..