Andrés Iniesta zijn de rest van zijn actieve loopbaan volbrengen in Catalonie, de middenvelder heeft vrijdagmiddag een contract voor het leven getekend bij FC Barcelona.

Vervolg: Iniesta verlengt tot medio 2018 en gaat bij Barca met pensioen

Andrés Iniesta heeft vrijdagmiddag zijn contract bij FC Barcelona verlengt tot medio 2018, hierdoor zal de middenvelder de rest van zijn actieve carriere bij de Catalaanse grootmacht blijven spelen.

De alreeds 33-jarige middenvelder kan tot de leeftijd van 35 jaar blijven doorgaan op het hoogste niveau van FC Barcelona. In 2002 debuteerde hij in het elftal van FC Barcelona, waarvoor hij nu al 633 officiele duels heeft gespeeld.

In de tussentijd heeft Andrés Iniesta al acht landstitels vergaard en vier keer de Champions League weten te winnen. Eerder lag er nog een discussie over een eventueel vertrek van de middenvelder, maar Bartomeu wist te melden dat Andrés Iniesta zou gaan verlengen. Dat is vrijdagmiddag dus gebeurt in Catalonie.

Iniesta verlengt tot medio 2018 en gaat bij Barca met pensioen

Een korte samenvatting: Andrés Iniesta zijn de rest van zijn actieve loopbaan volbrengen in Catalonie, de middenvelder heeft vrijdagmiddag een contract voor het leven getekend bij FC Barcelona..