Waar de aanklager in hoger beroep is gegaan tegen ADO speler Beugelsdijk, moet de verdediger alsnog vrezen voor een fikse straf.

Vervolg: Aanklager houdt vol en eist straf voor ADO verdediger Beugelsdijk

ADO had vrijspraak gevraagd voor verdediger Beugelsdijk, die in duel met NAC een elleboog zou hebben uitgedeeld. Maar de aanklager heeft vrijdag een hoger beroep aangetekend tegen de verdediger van ADO, waardoor een nieuwe straf alsnog kan worden toegelegd.

'De aanklager heeft zeker niets te doen dit weekend,' aldus ADO trainer Groenendijk. De aanklager had in eerste instantie 4 duels geeist, maar Beugelsdijk weigerde dit verzoek. Hierdoor werd de eis verhoogd naar 5 duels schorsing.

Toch werd Beugelsdijk vrijgesproken omdat de aanklager op aandragen van de videobeelden geen feiten kan laten zien. 'NAC heeft het op die manier heel netjes gedaan', vindt Groenendijk. 'Zo hoort het ook. Ik ken Tom als een goudeerlijke jongen. Als hij zegt dat hij vol voor de bal ging en niet eens wist dat er iemand bij hem in de buurt stond, dan geloof ik hem op zijn woord. Daarom vond ik het ook niet raar dat hij werd vrijgesproken. Ik was namelijk behoorlijk geschrokken van de strafeis.'

'Het is nu afwachten wat er gaat gebeuren, dat de aanklager in beroep gaat is ook voor mij een verrassing,' sluit Groenendijk af.

