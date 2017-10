Vervolg: Voorbeschouwing Poule C: Ivoorkust voelt Marokko naderen

Ivoorkust heeft in poule C van het Afrikaanse kwalificatietoernooi plaatsing voor het WK 2018 nog volledig in eigen hand. De Ivorianen staan bovenaan in de poule, maar na het verlies tegen Gabon begin vorige maand, is Marokko de ploeg tot op één punt genaderd. Vrijdag om 18.00 uur moet het West-Afrikaanse land zien te winnen van het al uitgeschakelde Mali.

De tijd dat Ivoorkust zich moeiteloos plaatse voor een WK en doordringde tot de finale van de Afrika Cup is sinds Didier Drogba en Yaya Touré hun interlandcarriére in respectievelijk 2014 en 2016 beëindigden, voorbij. In de ploeg van Marc Wilmots zijn sterspelers als Eric Bailly (Manchester United), Seydou Doumbia (Sporting CP) en Wilfried Bony (Swansea City) allemaal present en de aangewezen personen om Ivoorkust aan een overwinning op Mali te helpen en zodoende een belangrijke stap richting het WK te zetten. Het land zal zich willen revancheren voor het teleurstellende verloop van de Afrika Cup 2017, waarin het land de groepsfase niet doorkwam.

Als Ivoorkust de wedstrijd in Mali weet om te zetten in winst, kan het zaterdag in een zetel gadeslaan wat de concurrenten Marokko en Gabon in een onderling duel klaarspelen. Mocht er geen winnaar uit die wedstrijd komen, dan heeft Ivoorkust alvast geen last meer van Gabon, en kan alleen Marokko in het laatste kwalificatieduel De Olifanten nog weerhouden van een WK-ticket. Weet Ivoorkust Mali vrijdagavond niet opzij te zetten, dan geeft het zijn WK-kansen cadeau aan met name Marokko. De Leeuwen van de Atlas kunnen de dag erna in Casablanca de koppositie in poule C grijpen bij winst op Gabon en hebben dan in het laatste duel tegen Ivoorkust genoeg aan een gelijkspel om zich voor het eerst deze eeuw te kwalificeren voor een wereldkampioenschap.

