Vervolg: Ronaldo aast met Portugal op ongenaakbaar Zwitserland

De kwalificatieperiode voor het WK 2018 nadert zijn einde en ook in poule B van het Europese kwalificatietoernooi zullen de komende dagen de laatste plaatsten verdeeld worden. Met nog twee wedstrijden te spelen heeft Zwitserland nog geen enkel punt laten liggen. Portugal volgt op drie punten afstand en heeft directe plaatsing voor het WK nog volledig in eigen hand.

Zaterdag speelt Portugal om 20.45 uur in en tegen Andorra, maar zal tegelijkertijd stiekem hopen op hulp van Hongarije. De ploeg van ex-PSV´er Balazs Dszudszak is al uitgeschakeld en speelt op dat moment tegen Zwitserland. Bij winst van Portugal en verlies van de Zwitsers stoten Ronaldo en co op basis van een beter doelsaldo Zwitserland van de eerste plaats.

Of dat realistisch is, valt te betwijfelen. De ploeg met sterspelers als Xherdan Shaqiri, Stephan Lichtsteiner en Granit Xhaka is samen met Duitsland tot op heden het enige land op de wereld dat alle kwalificatiewedstrijden voor het WK 2018 heeft weten te winnen. Bovendien heeft de succesformatie van trainer Vladimir Petkovic nog niet een keer op achterstand gestaan.

De Portugezen zullen hun pijlen vooral hebben gericht op de laatste poulewedstrijd, die op dinsdag wordt afgewerkt in het Estadio La Luz in Lissabon. In een onderling treffen tegen de koploper kan de regerend Europees kampioen zijn WK-ticket veilig stellen en Zwitserland veroordelen tot de play-offs. Zwitserland zal dinsdag op zijn beurt de Portugese storm moeten zien te overleven en heeft de komende twee wedstrijden genoeg aan twee punten om zich direct te plaatsen voor zijn elfde wereldkampioenschap.

Ronaldo aast met Portugal op ongenaakbaar Zwitserland

Een korte samenvatting: .