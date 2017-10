VIDEO: PSV jongeling Pirou helpt Oranje -19 aan zege

Oranje -19 heeft de EK kwalificatie voortreffend geopend, met 3-0 werd er afgerekend met Malta. PSV-er Mirou zorgde voor de 3-0 vanaf de stip (zie video). De andere twee treffers kwamen op naam van Kadioglu. PSV was buitenom Pirou goed vertegenwoordigd in Oranje -19, zo speelde onder meer Mike van de Meulenhof, Armando Obispo en Donyell Malen in de basis. Justin Lonwijk en Zakaria Aboukhlal kregen als invaller speelminuten.

🎥 | Joël Piroe schiet Onder 19 uit een strafschop op een 3-0 voorsprong tegen Malta. Nog 5 minuten te spelen. pic.twitter.com/uOpp8gqmSz — OnsOranje (@OnsOranje) 4 oktober 2017

