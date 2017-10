Vervolg: Kane duwt Engeland richting WK in Rusland volgend jaar zomer

Engeland heeft met een 1-0 overwinning op Slovenië zich weten te plaatsen voor de eindronde van het WK 2018 in Rusland. Een gelijkspel was afdoende voor de Engelsen, maar Harry Kane bezorgde zijn land in extremis de volle buit.

In een tamme eerste helft waren er amper kansen te noteren. Engeland wilde het duel snel beslissen en had een veldoverwicht, maar wist dit niet uit te drukken in veel kansen. De enige noemenswaardige feiten waren een schot richting de verre hoek van Jordan Henderson dat Jan Oblak zeer cordaat uit zijn doel wist te houden en een vrije trap van Marcus Rashford, die in de bal van ruim twintig meter richting de korte hoek schoot. Ook daar had Jan Oblak een antwoord op.

In een veel vermakelijkere tweede helft gingen de toeschouwers op Wembley bij tijd en wijle op het puntje van hun stoel zitten. Slovenië trachtte vaker de aanval op te zoeken waardoor The Three Lions er in de counter levensgevaarlijk uit konden komen. In een van de vele counters stifte Rashford de bal prachtig over de uitkomende Oblak, maar middenvelder Rajko Rotman asisteerde zijn doelman voordat het leer het doel in ging. Minuten later kon Harry Kane vrij uithalen, maar de spits schoot voorlangs nadat een schot van Raheem Sterling werd geblokt. De buitenspeler van Manchester City kreeg daarna de grootste kans van de wedstrijd: Een afgeslagen bal kon van twaalf meter ingeschoten worden, maar werd op de lijn miraculeurs tot corner gepromoveerd door aanvoerder Bostjan Cesar.

Aan de andere kant kon Slovenië weinig tot niets uitrichten. Invaller Tim Matavz ontsnapte nog wel aan de aandacht van zijn bewaker Gary Cahill, maar Joe Hart kwam razendsnel uit zijn doel om de Vitessenaar van score af te houden. Bovendien werd Matavz teruggefloten wegens een overtreding op de doelman. In de blessuretijd, die zes minuten bedroeg, was het toch Engeland dat aan het langste eind trok. Kyle Walker stoomde in de 94e minuut op vanaf de rechterkant en leverde een puike voorzet af in de doelmond van de Slovenen. Harry Kane wist zijn voet tegen de bal te plaatsen, waarna het leer via Oblak over de lijn rolde.

Engeland is in groep F met nog één wedstrijd te spelen niet meer te achterhalen door de concurrentie. De tweede plaats kan nog door Schotland, Slowakije en Slovenië bemachtigd worden.

Kane duwt Engeland richting WK in Rusland volgend jaar zomer

Een korte samenvatting: .