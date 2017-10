België kan zaterdag niet beschikken over zijn spits Romelu Lukaku. De spits van Manchester United heeft nog teveel last van een enkelblessure waardoor hij niet meereist naar Bosnië-Herzegovina voor het WK-kwalificatieduel, zo meldt de Belgische voetbalbond zelf.

Vervolg: Domper voor België: Romelu Lukaku niet inzetbaar

De Rode Duivels gaan ervan uit dat Lukaku komende dinsdag wel inzetbaar is in de interland met Cyprus. Om dat duel te kunnen halen, zal Lukaku een individueel programma afwerken de komende dagen. De afwezigheid van Lukaku tegen Bosnië-Herzegovina is een groot gemis voor België. Lukaku scoorde namelijk tien keer in zeven WK-kwalificatieduels voor het WK van 2018 in Rusland.

Domper voor België: Romelu Lukaku niet inzetbaar

Een korte samenvatting: België kan zaterdag niet beschikken over zijn spits Romelu Lukaku. De spits van Manchester United heeft nog teveel last van een enkelblessure waardoor hij niet meereist naar Bosnië-Herzegovina voor het WK-kwalificatieduel, zo meldt de Belgische voetbalbond zelf..