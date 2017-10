Riedewald: Dit verwacht je niet, zo vroeg in het seizoen

De Nederlandse verdedigers Jaïro Riedewald (gekocht van Ajax) en Timothy Fosu-Mensah (gehuurd van Manchester United) kwamen in de afgelopen transferperiode op voorspraak van Frank de Boer naar Crystal Palace. Na nog geen 3 maanden werd trainer De Boer echter al op straat gezet door de Engelse Premier League-club. Dit tot verrassing van het duo.

‘Dit verwacht je niet, zo vroeg in het seizoen’, zei Riedewald tegen de NOS. ‘Het is jammer. Hij is de trainer die mij gehaald heeft. Het is heel vroeg, maar wat kun je doen? Dit hoort gewoon bij voetbal’, aldus Fosu-Mensah.





Voor Riedewald was het vertrek van De Boer wel een flinke klap, maar ‘je moet meteen weer door.’ Fosu-Mensah is het eens met zijn ploeggenoot van Jong Oranje. ‘Als speler moet je snel doorschakelen. Er is een nieuwe manager en ik probeer me onder elke manager te ontwikkelen.’





Onder De Boers opvolger Roy Hodgson gaat het echter niet beter met Crystal Palace. Ook na zeven competitieduels staat de ploeg nog onderaan en het heeft nog geen doelpunt gescoord in de Premier League.

