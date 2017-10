Vitesse wil aanval openen op Ajax, Feyenoord en PSV

Vitesse wil de traditionele top-drie van Nederland, te weten Ajax, Feyenoord en PSV gaan bedreigen. De algemeen directeur van Vitesse, Joost de Wit, heeft dit gezegd in gesprek met Omroep Gelderland. De Russische eigenaar van Vitesse, Alexander Chigirinskiy, is ambitieus en wil doorgroeien met de Arnhemmers.

De Russische miljardair opereert op de achtergrond, maar wil vooruit met de club uit Arnhem. Chigirinskiy stopte al ongeveer 140 miljoen euro in Vitesse en is volgens De Wit tevreden over de progressie van Vitesse. De Wit is de enige van Vitesse die Chigirinskiy af en toe spreekt en hij heeft contact per telefoon en email. ‘Hij wil proberen aan te haken bij de top-drie en het die clubs moeilijk maken’, zegt De Wit tegen Omroep Gelderland.







De bekerwinnaar van het vorig seizoen kan nog op enkele impulsen rekenen van zijn eigenaar. ‘Het geld van de bekerwinst wil hij gebruiken om de volgende stap te maken. Om door te groeien en misschien in een goed jaar te verrassen. Hij wil met Vitesse vaart maken en uiteindelijk zal hij ook wel eens geld willen terugzien. Hij blijft natuurlijk een zakenman. Maar ons beleid is er niet op gebaseerd om structureel bij de eerste drie in de Eredivisie te spelen. Dat is ook niet realistisch’, aldus De Wit.





Over het afgelopen seizoen boekte Vitesse overigens een verlies van 10,2 miljoen euro. In juni 2016 dekte Chigirinskiy dat bedrag echter al. De eigenaar betaalde toen al zes miljoen euro. Verder moet gezegd worden dat de inkomsten nog niet zijn meegeteld, zoals de 5 miljoen euro aan startgeld voor de Europa League voor dit seizoen. Over het boekjaar van het seizoen 2017/2018 verwacht Vitesse mede door extra inkomsten break even te draaien.

