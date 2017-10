Vitesse noteert groot verlies; 10,2 miljoen euro

Vitesse heeft donderdag zijn jaarcijfers van het afgelopen seizoen 2016/2017 bekendgemaakt. Over het afgelopen seizoen heeft de club uit Arnhem 10,2 miljoen euro verlies geleden, zo meldt Vitesse op zijn website. De club naar eigen zeggen echter op koers om ‘break even’ te draaien het komende seizoen 2017/2018.

De club heeft de kosten zoveel mogelijk in het boekjaar 2016/2017 opgenomen, maar de extra inkomsten door de winst van de KNVB beker in het afgelopen seizoen, Europa League-deelname, mediagelden, sponsoring en ticketing worden meegenomen in de begroting voor volgend seizoen. Verder worden ook de transferinkomsten van Yuning Zhang, Marvelous Nakamba, Valeri Qazaishvili en Eloy Room in het seizoen 2017/2018 meegenomen. Vitesse verwacht daardoor in het volgende boekjaar ‘break even’ te draaien.





Toch kan niet voorbij worden gegaan aan het feit dat Vitesse weer een zeer groot verlies heeft geleden. In het afgelopen jaar wist de club wel de bedrijfslasten met 3 miljoen euro te verminderen, vooral door besparingen op de salarissen. Wel moest de club meer bonussen uitkeren door het winnen van de KNVB Beker. Die kosten zijn meegenomen in het verlies over het boekjaar 2016/2017. Het nettoverlies is zodoende 10,2 miljoen euro. Dat is wel 3,1 miljoen euro minder dan in het boekjaar 2015/2016.





Joost de Wit, algemeen directeur van Vitesse, gaf op de website van de club tekst en uitleg: ‘Met een dalend verlies ligt Vitesse op koers van de beoogde financiële planning. We willen de bedrijfslasten stabiel houden, maar wel investeren in de selectie om deze op sterkte te houden en daarnaast ook investeren in de organisatie om de omzet te verhogen. Hierbij kunnen we rekenen op steun van onze eigenaar en de Raad van Commissarissen.’

