Het wel of niet onafhankelijk worden van de Spaanse regio Catalonië houdt de gemoederen al dagen bezig in Spanje en Europa. Een eventuele afscheiding van Spanje zal ook flinke consequenties hebben op voetbalgebied. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met FC Barcelona en stoppen spelers uit Catalonië als international van het Spaanse team?

FC Barcelona-verdediger Gerard Piqué ligt bijvoorbeeld zwaar onder vuur in Spanje. Hij is voor onafhankelijkheid van Catalonië en dat steekt veel fans. Spanje-correspondent Erwin Winkels vermoedt dat Piqué zal worden uitgefloten. Dat werd Piqué eerder deze week ook al op de training van de Spaanse ploeg. ‘Vrijdag speelt Spanje een interland in Alicante tegen Albanië. Het publiek zal de tegenstander nauwelijks uitfluiten, maar Gerard Piqué wel’, zegt Winkels tegen Sporza.





‘En heel hard. Dat wordt hij eigenlijk al een paar jaar door zijn houding tegen Madrid en nu helemaal door zijn uitspraken voor de Catalaanse onafhankelijkheid. Hij is op dit moment de meest gehate man in de rest van Spanje, zeker in voetbalstadions’, vervolgde Winkels, die weet dat Catalaanse spelers gewoon voor Spanje kunnen blijven spelen, mocht Catalonië onafhankelijk worden.





‘Veel Catalaanse spelers hebben altijd voor Spanje gespeeld. Dat is nu nog zo. Ze zijn met Spanje Europees en wereldkampioen geworden. Maar: als Catalonië onafhankelijk zou worden, dan mag elke inwoner van Catalonië ook zijn Spaanse nationaliteit behouden. Dat staat zo in het plan van de Catalaanse overheid. Dus kunnen de Catalaanse voetballers in principe gewoon voor Spanje blijven voetballen’, aldus Winkels.

Correspondent: Piqué zal heel hard worden uitgefloten

