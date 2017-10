Romário vond zichzelf beter dan Ronaldo en Messi

Voormalig topspeler Romário is altijd te porren voor een leuke quote en dat liet hij deze week ook weer blijken. De 51-jarige Braziliaan, in zijn loopbaan actief voor onder meer de clubs PSV en FC Barcelona, zei deze week het volgende: ‘Ik was beter dan Cristiano Ronaldo en Lionel Messi.’

Romário deed deze uitspraak eerder deze week bij de presentatie van zijn boek 'Um olho na bola, outro no cartola' (Eén oog op de bal, de andere op de kantoren). In dat boek gaat de Braziliaan in op zijn voetbalcarrière, maar ook op zijn leven als politicus. Romário zit in de senaat van de staat Rio de Janeiro voor de Socialistische Partij. Bij een gesprek met de pers kreeg hij de vraag wie volgens hem de beste speler van de wereld is op dit moment.





‘Cristiano Ronaldo en Lionel Messi uiteraard, samen met Neymar. Ronaldo en Messi hebben veel prijzen gewonnen met hun clubs en wonnen allebei al een paar keer de Gouden Bal. Toch was ik beter, zeker in het strafschopgebied’, zei Romário. ‘Ronaldo en Messi zullen ook nooit in de buurt komen van mijn doelpuntentotaal. Sterker nog, ze halen nog niet de helft’, aldus Romário, die in zijn clubcarrière 1003 goals maakte. Dit aantal doelpunten moet echter wel met een korrel zout worden genomen, daar Romário ook zijn doelpunten bij jeugd- en oefenduels meetelde.





Aan het einde van zijn carrière organiseerden diverse werkgevers van hem oefenduels tegen slechte clubs zodat hij veel zou scoren. In officiële duels scoorde Romário 768 doelpunten (inclusief interlands). Real Madrid-ster Cristiano Ronaldo staat op 534 doelpunten voor zijn clubs (Sporting Portugal, Manchester United en dus Real Madrid) en op 78 voor Portugal. FC Barcelona-vedette Lionel Messi scoorde 521 keer voor Barcelona en 74 keer voor Argentinië.

