SC Cambuur komt met Narsingh op de proppen

Furdjel Narsingh maakte de afgelopen tijd al deel uit van het beloftenelftal van SC Cambuur, maar is donderdag officieel overgeheveld naar de hoofdmacht van Cambuur. De 29-jarige vleugelaanvaller heeft een contract getekend voor een seizoen.

De technische directeur vindt dat er niet al te veel verwacht moet worden van Narsingh, die een jaar clubloos is geweest. 'Iedere Cambuur-supporter weet waar Furdjel toe in staat is en hoeveel talent hij heeft. We moeten alleen niet vergeten dat hij een jaar lang niet of nauwelijks heeft gespeeld. Hij zal kortom tijd nodig hebben om dat niveau weer te halen, maar als hem dat lukt kunnen we daar als club nog veel plezier aan beleven'

Narsingh kwam eerder al uit voor FC Volendam, Telstar en PEC Zwolle.

