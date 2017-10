Zweden verbaast over speeltijden Oranje: Dit kan voordeliger zijn

In Zweden is er vol ongeloof gereageerd op de aanvangstijd van Oranje wanneer het zaterdag tegen Wit Rusland speelt. Oranje speelt pas later op de avond tegen Wit Rusland, wanneer Zweden haar duel tegen Luxemburg heeft afgewerkt.

Voor Zweden is dit een vreemde gewaarwording, omdat zij dan denken dat Oranje in het voordeel kan zijn. Wanneer Oranje de uitslag weet van het duel tussen Zweden en Luxemburg, weet het hoeveel risico het kan nemen tegen Wit Rusland kijkend naar het doelsaldo.

'Het is erg, erg vreemd', aldus routinier Sebastian Larsson tegenover Fotbollskanalen. 'Het feit dat de twee laatste wedstrijden in de kwalificatie niet op dezelfde tijden worden gespeeld, is enorm vreemd. Tegelijkertijd is het wat het is, we moeten daar niet te veel energie aan verliezen.'

Zweden trapt zaterdagavond om 18.00u af in Solna, waar Oranje om 20.45 aftrapt in Borisov Wit Rusland. Zweden heeft een positief doelsaldo van +6 ten opzichte van Oranje. De Zweden maken zich echter niet druk om het doelsaldo, alleen de drie punten tellen daar. 'We zien het grote verschil in doelsaldo, maar we hebben afgesproken ons daar niet op te focussen.'

