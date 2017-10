De Duitse grootmacht Bayern Munchen kwam donderdag met een aparte naam naar buiten, Heynckes zou de geoogde opvolger van Ancelotti moeten worden bij de Dutise grootmacht.

Vervolg: Heynckes: Ik ben inderdaad door Bayern gevraagd

Waar Guardiola en Hoeness eerder al bij elkaar zaten, kwamen verschillende namen voorbij. Maar de naam van Heynckes werd daar dus ook genoemd. Nu de 72-jarige trainer zelf op de speculaties reageert, laat hij weten dat hij topfit is voor de klus als trainer van Bayern Munchen.

In gesprek met Rheinischen Post laat de 72-jarige oud oefenmeester weten dat er contact is gelegd, maar dat er nog geen akkoord is tussen beide partijen. 'Ik moet het geheel nog een keer analyseren. Het is immers viereneenhalf jaar geleden dat ik bij Bayern ben gestopt. Het voetbal is daarna ook veranderd.'

Heynckes heeft naar eigen zeggen gesproken met het bestuur van Bayern, waarbij hij aangeeft topfit te zijn. ''Ze hebben mij gevraagd het tot medio 2018 over te nemen. Veel zaken zijn besproken.'

Heynckes zou voor de vierde periode bij Bayern gaan. In 2013 ging de trainer met zijn voetbalpensioen, maar daar keert hij nu dus naar alle waarschijnlijkheid van terug.

