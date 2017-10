Advocaat kiest voor verrassende namen tegen Wit-Rusland

Het Nederlands elftal zal voor de kwaificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland waarschijnlijk aantreden met Ryan Babel en Karim Rekik. Ook Tonny Vilhena lijkt zich te kunnen opmaken voor een basisplaats. Dat meldt het Algemeen Dagblad afgaande op de training van donderdag.

Ryan Babel zal na zes jaar afwezigheid zijn rentree maken bij Oranje als vervanger van Quincy Promes, die wegens een blessure verstek moet laten gaan. De buitenspeler van Besiktas zal een voorhoede vormen met Arjen Robben en Vincent Janssen, die Bas Dost opnieuw op de bank houdt.

In vergelijking met de laatste kwalificatiewedstrijd speelt Oranje bijna met een compleet gewijzigde achterhoede. Karim Rekik, die zijn laatste en enige interland speelde in maart 2014, zal als vervanger van de geblesseerde Stefan de Vrij gelijk vanaf de aftrap worden opgesteld. Hij zal samen met Virgil van Dijk het hart van de defensie vormen. De verdediger van Southampton maakte geen deel uit van de voorselectie, maar is alsnog opgeroepen door Dick Advocaat. Hij houdt na een lange periode van absentie Wesley Houdt op de bank. Ook Daryl Janmaat keert na lange tijd terug in de basis. Hij speelt ten faveure van Kenny Tete en aan de linkerkant is Daley Blind vaste basisspeler.

Op het middenveld zal Davy Pröpper de afwezigheid van Wesley Sneijder moeten opvangen en krijgt ook Tonny Vilhena een basisplaats. De middenvelder is ruim een jaar onbetwiste basisspeler bij Feyenoord en vervangt de geblesseerde Kevin Strootman. Georginio Wijnaldum is vaste basisspeler en completeert het middenrif. In het doel moet Jeroen Zoet opnieuw Jasper Cillessen voor zich dulden.

Vermoedelijke opstelling: Cillessen; Janmaat, van Dijk, Rekik, Blind; Pröpper, Wijnaldum, Vilhena; Babel, Janssen, Robben.

