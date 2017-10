Babel: Afellay was een jaar geblesseerd en hij ging wel mee

Ryan Babel is bij Besiktas JK weer helemaal opgebloeid. Dat werd afgelopen week nog eens bevestigd toen de 30-jarige aanvaller werd geselcteerd voor de kwalificatiewedstrijden van het Nederlands elftal tegen WIt-Rusland en Zweden. De laaste keer dat Babel uitkwam voor Oranje dateert alweer van zes jaar geleden. Met name het feit dat hij niet werd geselcteerd voor het EK 2012 in Polen en Oekraïne

In een gesprek met De Volkskrant geeft hij aan hoe hij uit de sportieve put is weten te klimmen. ´Vroeger werd er altijd gezegd dat Babel alleen goed was als er ruimte was, want dan kon hij zijn snelheid gebruiken. Dat heb ik kunnen veranderen`, aldus de buitenspeler. ´Eerder had ik de ene week een acht en daarna een vijf. In Duitsland kreeg ik verantwoordelijkheid als grote speler. Toen heb ik geleerd toch een zes of zeven te halen, door bepaalde taken uit te voeren`

Babel vertrok in 2011 bij Liverpool na een gesprek met toenmalig bondscoach Bert van Marwijk. ´Hij zei tegen me: ´´ Ryan, jij moet aan spelen toekomen, anders kan ik je niet meer selecteren``. Daarom ging ik van Liverpool naar Hoffenheim, waar ik alles speelde`, vertellt de frontman die nog hoop had op een uitnodiging voor het EK 2012. Van Markwijk besloot echter Ibrahim Afellay mee te nemen, die net terugkwam van een kruisbandblessure. ´Ik was fit en in vorm. Het is niets persoonlijks naar Ibrahim Afellay toe, maar hij was een jaar geblesseerd geweest en hij ging wel mee. Dat paste niet in het motto van bondscoach van Marwijk.`

Momenteel staat Babel er internationaal dus goed op, mede dankzij de uitstekende prestaties van Besiktas in de Champions League. De eerste twee groepswedstrijden werden door de Turken allebei gewonnen. Babel was in elk van diie wedstrijden trefzeker.

