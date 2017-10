De KNVB liet vorige week per brief aan iedere profclub bekend maken dat matchfixer Wilson Raj Perumal in Nederland aanwezig zou zijn.

Vervolg: Matchfixer komt met wraak: '5000 euro en ik geef eerlijk antwoord'

De Singaporees heeft spelers, zaakwaarnemers en en clubs bezocht. Ook daarbij zou hij wedstrijden van de Jupiler League hebben bezocht. VI nam contact op met de matchfixer, die liet weten:

'Vergeef me als ik onbeleefd klink, Als u het eens bent met een betaling van 5000 euro voor mijn bijdrage, ben ik bereid alle vragen zo eerlijk mogelijk te beantwoorden. Hoewel mijn eerlijkheid niet veel gewicht heeft met een criminele geschiedenis om mijn nek.'

