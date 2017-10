Löw luidt noodklok: 'Slechte Europese prestaties Duitse club alarmerend'

De Duitse bondscoach Löw maakt zich ernstige zorgen om de prestaties van de Duitse clubs dit seizoen op Europees niveau.

Momenteel heeft Duitsland 6 ploegen die uitkomen in Europa, Bayern München, RB Leipzig en Borussia Dortmund spelen in de Champions League, 1899 Hoffenheim, Hertha BSC en 1. FC Köln in de Europa League.

In de eerste twee speelronden wisten deze zes clubs in totaliteit slechts eenmaal te winnen, alleen Bayern wist van het zwakke Belgische RSC Anderlecht te winnen. Hertha wist in de Europa League tegen Atletic slechts een puntje te pakken, wat wel werd gezien als lichtpuntje.

'De zwakke prestaties van Duitse clubs in Europa zijn hopelijk slechts een tijdelijke dip, maar het is wel alarmerend', reageerde Löw tegenover Duitse media. 'Het is te vroeg om te zeggen dat het een trend is. Bayern en Dortmund hebben nog alle kans om door te gaan in de Champions League en hetzelfde geldt voor de clubs in de Europa League.'

De Duitse bondscoach maakt zich wel degelijk zorgen over de staat van dienst van de Duitse clubs, 'Mijn staf en ik zijn al langer aan het nadenken over hoe we de Bundesliga kunnen verbeteren. Het is verkeerd om de Bundesliga op te hemelen en te zeggen dat we de grootste talenten voortbrengen. Dat is niet waar. De mensen die dat geloven zijn door de huidige ontwikkelingen op hun ongelijk gewezen. Dat moeten we gewoon erkennen. We hebben scouts naar andere landen gestuurd, bijvoorbeeld in Zuid-Amerika, en weten dat er overal in de wereld talent is. De Bundesliga is niet het walhalla.'

Beschamend is dat landen als Kazachstan, Macedonië en Azerbeidzjan dit seizoen op de UEFA coëfficiëntenlijst meer punten wisten binnen te halen.

