Opvallende naam voor opvolger Ancelotti bij Bayern München

Een opmerkelijk nieuwtje vanuit Beieren, trainer Heynckes wordt aangesteld als opvolger van Carlos Ancelotti.

BILD wist eerder nog te koppen dat Tuchel of Nagelmann een van de belangstellende was voor de opvolging van Ancelotti, maar nu komt er dus een verrassende naam uit de hoge hoed. Jupp Heynckes wordt aangesteld als opvolger van de Italiaan.

Heynckes is een verrassende naam, omdat de oefenmeester al drie keer eerder de eindverantwoording had over de Duitse grootmacht. Heynckes was tussen 1987 en 1991 voor de eerste keer werkzaam in München. 2009 nam hij het kort over na het ontslag van Jürgen Klinsmann, waarna hij in 2011 de opvolger was van Louis van Gaal. In 2013 nam Heynckes afscheid van Bayern met de treble: hij won de Duitse landstitel, de DFB-Pokal én de Champions League.

Nu lijkt Bayern hem opnieuw te hebbe gestrikt, hiermee komt de ervaren rot uit zijn pensioen. In 2007 kondigde Heynckes aan te stoppen en niet meer terug te keren als trainer, toentertijd vertrok hij bij Borussia Mönchengladbach.

Guardiola sprak eerder al met Hoeness over de beoogde opvolger in Beieren, Heynckes kent de club al zo goed en kan de onrust binnen de club onderdrukken. De ervaren rot neemt het tot het eind van het seizoen over.

