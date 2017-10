België kan mogelijk niet beschikken over topscorer

België moet mogelijk zijn topscorer missen komende zaterdag in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina. Romelu Lukaku kampt met een enkelblessure en trainde deze week nog niet mee met de selectie van de Rode Duivels. Bondscoach Roberto Martinez verwacht niet dat de spits van Manchester United fit is voor zaterdag.

‘Romelu is zeer onzeker voor de interland van zaterdag’, zei Martinez in gesprek met Sporza over de spits van Manchester United. ‘Hij werkt een individueel programma af en dus moeten we geduldig zijn. Met een definitieve beslissing wachten we dan ook tot vrijdag, maar het is nu al duidelijk dat het voor zaterdag moeilijk zal worden.’





Martinez hoopt dat Lukaku wel inzetbaar is voor de interland met Cyprus van dinsdag. ‘Het is de bedoeling hem helemaal fit te krijgen voor hij effectief speelt. Het is een heel drukke periode in het seizoen. Alles gebeurt dan ook in overleg met Manchester United’, vervolgde Martinez over Lukaku, die tien keer scoorde in zeven WK-kwalificatieduels voor het WK van 2018 in Rusland.





Wie zaterdag in de spits staat wilde Martinez nog niet zeggen. ‘Batshuayi (van Chelsea, red.) was goed tegen Tsjechië, maar ook Origi vindt zijn draai bij Wolfsburg. Een echte hiërarchie in de spitsen is er niet, ik kan niet zeggen dat de ene boven de andere staat. Ook Mertens kan op de negen uit de voeten, net omdat hij zo slim is.’

