Nieuwe coach: Ik wil AA Gent bedanken voor het vertrouwen

AA Gent heeft Yves Vanderhaeghe aangetrokken als nieuwe trainer. De 47-jarige Vanderhaeghe tekende een contract tot medio 2019 bij de club. Hij volgt Hein Vanhaezebrouck op, die vorige week in goed overleg vertrok bij AA Gent.

Vanderhaeghe begon dit seizoen als coach van KV Oostende, waarmee hij vorig seizoen historie wist te schrijven door Europees voetbal te bereiken. Dit seizoen begon hij echter zeer zwak waardoor hij iets na half september werd ontslagen. Gent klopte al snel voor hem op de deur. Vanhaezebrouck tekende dinsdag overigens een contract bij de Belgische topclub RSC Anderlecht en wilde Vanderhaeghe graag als assistent.





Vanderhaeghe was eerder jarenlang assistent van Vanhaezebrouck bij KV Kortrijk, maar Vanderhaeghe wilde niet weer onder Vanhaezebrouck werken. Hij wilde liever op eigen benen bleven staan en koos dus voor Gent. Vanderhaeghe is blij met zijn nieuwe club. ‘Ik ben heel trots hier te mogen zijn. Je voelt aan alles dat dit een heel grote club is. Ik wil AA Gent bedanken voor het vertrouwen.’





‘Het is belangrijk dat we meteen beginnen te winnen en dat de neuzen in dezelfde richting geplaatst worden. De kwaliteit in de spelersgroep is zeker aanwezig en ik ben ervan overtuigd dat we nog mooie dingen kunnen laten zien in de rest van het seizoen’, aldus Vanderhaeghe tegen Sporza.





De 47-jarige Vanderhaeghe kwam als spelers uit voor onder meer Excelsior Moeskroen en RSC Anderlecht. De oud-middenvelder verdedigde ook 48 keer het shirt van België van 1999 tot 2005.

