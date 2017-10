Arjen Robben: 'De uitslag kan ons ook een boost geven'

Arjen Robben weet dat Oranje voor een zware taak staat om alsnog het WK 2018 te bereiken. De aanvaller van Bayern München wil zaterdag echter wel gewoon de eindstand bij Zweden – Luxemburg weten als Nederland om 20:45 uur aantreedt tegen Wit-Rusland. Zweden is de grootste concurrent van Nederland in strijd om plek twee in de groep.

‘Ach, het heeft geen zin om je daarvan af te sluiten. Zij spelen nu eenmaal eerder, dus daar moeten we mee om kunnen gaan. De uitslag kan ons ook een boost geven. We weten dan wat er van ons wordt verwacht’, zei Robben in gesprek met FOX Sports.





Met nog twee kwalificatieduels te gaan staat Nederland drie punten achter op Zweden en daarnaast heeft het een slechter doelsaldo van liefst zes goals. Komende dinsdag moet Nederland tegen Zweden, dus Oranje weet dat het zee ruim moet winnen van Wit-Rusland. ‘Het gaat er in eerste instantie om dat we winnen van Wit-Rusland. Maar het gaat ook om de goals. Je staat er nu eenmaal zes achter..’, aldus Robben. Frankrijk gaat aan kop in de groep met vier punten meer dan Nederland.

