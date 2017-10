Bas Dost verlaat geblesseerd trainingsveld Oranje

De goalgetter Bas Dost van het Portugese Sporting Portugal, heeft woensdag vroegtijdig het trainingsveld van Oranje verlaten.

De aanvaller van Oranje kampt met een voetblessure en moest derhalve de woensdagtraining laten voor wat het was. In een partijspel wist de aanvaller de voetblessure op te lopen, waarbij nog niet duidelijk is wat de ernst van de situatie is.

Donderdag werkt donderdag nog een besloten training af, voordat het in het vliegtuig naar Wit Rusland stapt. Zaterdagavond wacht het eenaarlaatste WK kwalificatieduel tegen de Wit Russen. Dat Oranje dus moet doen of met of zonder Bas Dost.

