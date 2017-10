Natuurlijk is zoals ieder seizoen de discussie weer opgelaaid welke club kan meedoen met de traditionele top 3 van de Eredivisie.

Vervolg: Vitesse trainer Fraser: 'We kunnen niet tornen aan top 3 Eredivisie'

FC Utrecht, SC Heerenveen en AZ lieten eerder al punten liggen, waar werd gedacht dat de Friezen een uitstekende start kende. Tegen PSV werd gewonnen, maar afgelopen weekend was het Ajax dat de Friezen met een 4-0 afdroogde na defensieve fouten.

In gesprek met VI laat Vitesse trainer een reactie los over hoe hij denkt over de aanval op de top 3 van de Eredivisie, 'De topdrie aanvallen?, In principe kan dat niet. De topdrie zal altijd de topdrie zijn. Het kan bij hoge uitzondering voorkomen dat Feyenoord, PSV of Ajax een extreem slecht jaar heeft. Een andere mogelijkheid is dat een van de subtoppers ontzettend veel geld investeert. Daarmee loop je dan meteen een extreem groot risico. Ik denk dat er een aantal logische factoren is waardoor de topdrie altijd boven zal komen drijven. Maar het is wel een mooie uitdaging om de strijd aan te gaan.'

Is Vitesse de gegadigde kandidaat om het PSV, Ajax en Feyenoord moeilijk te maken? Momenteel staat de ploeg van Fraser op de derde plek, maar verloor het eerder beschamend in de KNVB beker van Swift. Fraser gaat door, 'Het was een behoorlijk zware periode met zeven wedstrijden in 23 dagen. Zondag kwam FC Utrecht naar Arnhem met de intentie om een punt te halen. We kwamen op achterstand, maar toonden in een zware Europese week aan over veerkracht te beschikken. Op het einde hadden we het duel zelfs nog moeten winnen. Dat geeft wel aan waar wij als ploeg staan. De afgelopen week troffen we met Ajax, Nice en FC Utrecht bepaald niet de minste tegenstanders. Je kunt praten over Swift (nederlaag in het bekertoernooi, red.), dat doen we ook zeker. Maar we hebben een elftal dat alles heeft en daar ook steeds meer van bewust wordt. Ik moet de groep aan het einde van deze zware periode gewoon een compliment maken.'

De derde plek waar Vitesse momenteel verblijft doet Fraser momenteel helemaal niets, 'De stand heeft ook te maken met andere ploegen. PEC Zwolle doet het goed, Feyenoord verliest van NAC en Ajax verliest van ons. In het begin van het seizoen heb je altijd verrassingen. Als je naar onze voorbereiding kijkt, dan is het misschien wel logisch dat wij derde staan. Wel denk ik dat we voetballend nog meer kunnen. Natuurlijk hebben we nog een paar slippertjes, maar ik zie het team groeien.'

