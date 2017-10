Zondag speelde FC Barcelona het competitieduel tegen Las Palmas achter gesloten deuren, dit door de onrust van het referendum in de binnenstad.

Vervolg: Lionel Messi was tegen het plan om achter gesloten deuren te spelen

De Spaanse politie vroeg eerder al of het duel niet kon worden verplaatst naar een andere data, maar de Spaanse bond eiste dat het duel plaatsvondt. Mocht het duel alsnog worden afgelast, kon FC Barcelona een puntenaftrek van 6 punten krijgen in de Liga.

De voorzitter van FC Barcelona liep twijfelend het kleedlokaal van FC Barcelona binnen, met het idee om het duel nog steeds te verplaatsen. Ook verdediger Piqué kon er niet in uit dat het zover had moeten komen. Vervolgens was het Lionel Messi die het voortouw nam en de club niet met 6 punten in mindering wilde opzadelen.

Lionel Messi wilde echter met de deuren open spelen, dit om te laten zien dat de club de toeschouwers een warm hart toedraagt. Maar dit idee werd niet goed ontvangen, met het oog op veldbestormingen.

Bartomeu besliste dus dat het duel zou plaatsvinden achter gesloten deuren, zodoende kon de club een puntenstraf ontlopen. Vele trainers konden zich hierin vinden, alleen was Lionel Messi het hier niet mee eens. FC Barcelona won het duel met 3-0 door twee treffers van de Argentijnse vedette.

Lionel Messi was tegen het plan om achter gesloten deuren te spelen

Een korte samenvatting: Zondag speelde FC Barcelona het competitieduel tegen Las Palmas achter gesloten deuren, dit door de onrust van het referendum in de binnenstad..