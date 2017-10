Guardiola weet opvolger Ancelotti bij Bayern Munchen al

Vorige week werd trainer Carlo Ancelotti ontslagen bij het Duitse Bayern München, waar Sagnol momenteel zijn taken waarneemt als hoofdcoach.

De Duitse grootmacht lijkt dit seizoen maar niet aan de praat te komen, waardoor de kop van Ancelotti rolde vorige week. De Italiaanse trainer werd door de Duitse topclub opzij gezet, maar wist ook zonder Ancelotti niet door te drukken. Een week na zijn ontslag werd er opnieuw puntverlies geleden tegen Hertha BSC (2-2 remise) waardoor Bayern nu al 5 punten achter staat op koploper Borussia Dortmund.

In de Duitse media wordt al volop gespeculeerd over de opvolger van Ancelotti. De namen van Thomas Tuchel en Julian Nagelsmann worden volop genoemd. Dinsdag kwam daar de naam van Louis van Gaal ook weer bij.

Hoeness en Josep Guardiola, trainer van Manchester City, werden onlangs in een restaurant samen gezien, in het kader van de oktoberfesten. Beide heren spraken over de opvolger. 'Ik heb hem verteld wie wij de komende dagen gaan vastleggen. Hij was het er wel mee eens', aldus Hoeness tegenover Abendzeitung.

