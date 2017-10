Gullit liet onlangs doorschemeren dat de verdediging van het Nederlands voetbal te zwak is en dat er te slecht wordt getraind.

Vervolg: Pieters kan er niet bij dat hij door Advocaat wordt vergeten

De Nederlandse verdedigers worden keer op keer te makkelijk weggezet, waardoor Gullit het niet kon laten om daarover ook zijn mening kenbaar te maken.

Oud PSV-er Pieters had weer goede hoop nu Gullit en Advocaat het voor het zeggen hebben bij Oranje, maar wederom wordt hij niet opgeroepen. Iets wat nogal knaagt aan het geweten van de verdediger. 'Ik vraag me al een tijd af waarom ik niet bij Oranje zit. Ik speel wekelijks – en soms zelfs vaker – op hoog niveau, in de Premier League. En Stoke City is een heel stabiele subtopper. Wat kan ik meer doen? Er worden nu jongens opgeroepen die bij hun club niet eens linksback spelen.'

De verdediger van Stoke City had de neiging om zelf de bondscoach op te bellen, 'Ik heb aan de ene kant heel vaak de neiging gehad om zelf de trainer te bellen. Maar aan de andere kant weet ik wat ik kan en ik heb dat ook laten zien. Dus ik laat het lekker.'

Pieters kan er niet bij dat hij door Advocaat wordt vergeten

Een korte samenvatting: Gullit liet onlangs doorschemeren dat de verdediging van het Nederlands voetbal te zwak is en dat er te slecht wordt getraind..