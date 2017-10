De Portugese vedette Cristiano Ronaldo is inmiddels al 32 jaar en ziet het einde van zijn actieve carriere steeds dichterbij komen, waar wordt nagedacht over zijn invulling na het voetballen.

Vervolg: Ronaldo over toekomst: Over tien jaar? Misschien boks ik dan wel

Hoe en waar ziet Ronaldo zichzelf over 10 jaar? In gesprek met Rio Ferdinand grapt de Portugees er op los. 'Tien jaar? Of ik dan nog steeds bezig ben met het winnen van Gouden Ballen? Nou, dat wordt lastig op die leeftijd. Misschien ga ik wel boksen, net als jou.'

De Portugees grapt er vervolgens op los, 'Nee, dat wil ik niet,' verwijzend naar zijn spierballen en en zijn tetinte huid. De 38-jarige oud verdediger van United gaf onlangs te kennen dat hij als bokser aan de slag gaat, 'k doe dit omdat het een uitdaging is. Zo simpel is het. Ik heb titels gewonnen als voetballer, nu ga ik voor een gordel.'

