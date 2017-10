Koeman denkt dat interlandbreak de ploeg lucht moet geven

Voor iedere club is de interlandweek altijd een periode van spelers afstaan, waar in de meeste gevallen nogal moelijk wordt gedaan.

Ronald Koeman van Everton is deze week een kleine 20 man kwijt aan interlandverplichtingen, voor de spelers een moment om weer even fris in hun hoofd te worden. Koeman zit momenteel in de hoek waar de klappen vallen en heeft het zwaar met Everton.

Voor Koeman en Everton is het dan ook zeldzaam rustig op het trainingsveld, 'Als je verloren hebt en je kunt vervolgens niet met al je spelers trainen, is het frustrerend', erkent Koeman op de clubsite. 'Natuurlijk wil je met de spelers werken om het team te verbeteren, maar misschien is het in deze situatie wel goed om een interlandbreak te hebben. Dan kunnen de spelers misschien even opfrissen.'

De zeven gespeelde Premier League duels leverde Koeman en Everton slechts 4 doelpunten op, de club is dan ook terug te vinden op de teleurstellende zestiende plek in de Engelse competitie. De positie van Koeman lijkt erg onder druk te staan, waar Everton-eigenaar Farhad Moshir zijn vertrouwen uitsprak in de Nederlandse manager.

