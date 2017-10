Twente boekt nihil verlies na financieel zwaar seizoen

Een financieel zwaar jaar voor de Tukkers heeft de club een nihil verlies opgeleverd, 145.000 in het rood staat in de jaarcijfers beschreven.

De jaarcijfers die FC Twente woensdag wereldkundig maakte, valt te lezen dat er onder de streep een verlies van 145.000 euro is geboekt. 'Veel – zo niet alles – stond in het boekjaar in het teken van de noodzakelijke stappen richting financiële gezondmaking', licht financieel directeur Erik Velderman toe op de clubsite. 'Het mag bekend zijn dat het een zwaar jaar was voor FC Twente. Mede dankzij de steun van supporters, sponsors, de gemeente, de ‘garantgroep’ en andere stakeholders klimt de club langzaam uit het diepe dal.'

Vorig seizoen wist de club nog bijna een winst te boeken van bijna 8 miljoen euro, 'Maar dat had toen alles te maken met de kwijtscheldingen van leningen en rentes van in totaal 14,3 miljoen euro.' De club heeft hierbij een fiscale voorziening van 5,9 miljoen euro opgenomen, dit om onverwachte kosten te dekken. 'Een tweetal zaken is namelijk sterk van invloed op dit kleine netto verlies. Dat is de transferopbrengst van Ziyech (ca. 8 miljoen euro) en de opgenomen fiscale voorziening.'

'Langzaam maar zeker, stapje voor stapje, wordt de weg waarop FC Twente rijdt steviger en beter zichtbaar', aldus Velderman. 'Helaas moeten we soms nog in de achteruitkijk spiegel terugkijken en terugschakelen. Hoe frustrerend dat soms ook is. Uiteindelijk gaat het erom dat de blik weer volledig vooruit kan, met het stuur stevig handen.'

Een financieel zwaar jaar voor de Tukkers heeft de club een nihil verlies opgeleverd, 145.000 in het rood staat in de jaarcijfers beschreven.