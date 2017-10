Topscout uit kritiek op Nederlandse clubtrainers

Oud-trainer en huidig Chelsea-scout Piet de Visser is niet te spreken over de huidige staat van het Nederlandse voetbal. Volgens de 83-jarige De Visser, die al zestig jaar in het voetbal zit, gaat het Nederlandse voetbal kapot.

‘Het Nederlandse voetbal gaat naar de sodemieter. En dat komt door de trainers. Niet de KNVB is hoofdverantwoordelijke, het zijn de clubtrainers. Die hebben het laten versloffen. Dit is een aanklacht tegen de Nederlandse trainers. Op mijn leeftijd mag ik dat zeggen..’, zei De Visser in gesprek met de NOS. Volgens De Visser zijn er twee dingen mis in het Nederlandse voetbal.





‘Ten eerste: talenten worden geboren. Echt grote talenten zijn er wel in de aankomende, maar niet in deze generatie. Dat is een gegeven’, vervolgde De Visser, die ook een tweede punt aanhaalde. ‘Het is simpel: er wordt gewoon te weinig getraind in Nederland. We zijn helemaal doorgeschoten in periodisering en positiespelletjes. Trainers hebben de plicht om alles uit een talent te halen. Dat gebeurt niet.’





De Visser maakt zich er flink druk om. ‘Zodra Nederlandse spelers in het buitenland gaan spelen, beginnen ze te klagen dat ze zo hard moeten trainen. In Nederland zijn spelers vaak om een uur of twee vrij, dan hebben ze een training gehad en dan ook nog vaak een tactische groepstraining. Ze worden gepamperd en in allerlei wetmatigheden gepropt. Ik heb een voetbalacademie in Ghana waar jongens 's ochtends al 1.000 keer de bal geraakt hebben; linkervoet, rechtervoet, met het hoofd. Zo'n jongen daar traint harder in een dag dan zijn Nederlandse leeftijdgenoten in een week.’





De trainers moeten de hand in eigen boezem steken. ‘Jonge spelers moeten gewoon twee of drie keer op een dag kunnen trainen om beter te worden. En dan niet altijd in groepsverband, maar individueel. Veel spelers willen dat ook. Je ziet steeds vaker dat spelers met hun eigen geld de hulp in roepen van privécoaches. Dat is eigenlijk een schande’, aldus De Visser.

