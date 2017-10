Riechedly Bazoer: Heb al veel gespeeld in de Eredivisie

Riechedly Bazoer, middenvelder van VfL Wolfsburg, zit momenteel in een lastig parket bij de Duitse Bundesligaclub, maar de voormalige Ajax-speler gelooft in betere tijden. De twintigjarige Bazoer moet het vooralsnog doen met vooral invalbeurten bij Wolfsburg.

Bazoer speelde tot op heden vier competitieduels dit seizoen waarvan één als basisspeler. Trainer Martin Schmidt heeft vertrouwen in Bazoer, maar die moet geduld hebben. ‘Ik heb met de trainer gesproken, hij heeft vertrouwen in me. Het gaat wel goed komen. Mensen vergeten dat ik nog hartstikke jong ben. Ik ben twintig. Ik heb al heel veel gespeeld in de Eredivisie, heb aan het Nederlands elftal geroken. Ik kan wel voetballen, denk ik. Ik heb alle vertrouwen dat het goed gaat komen.’





Tot halverwege vorige maand had Bazoer bij Wolfsburg nog te maken met trainer Andries Jonker, maar die werd ontslagen. ‘Dat hij is ontslagen is wel een domper. Het is aan mezelf dat ik een hoog niveau haal op de training, dan ga ik ook meer minuten maken’, aldus Bazoer in gesprek met FOX Sports.

