RKC haalt Hans Mulder terug naar Waalwijk

RKC Waalwijk heeft zich versterkt met Hans Mulder. De dertigjarige clubloze middenvelder tekende een contract tot het einde van het seizoen, zo meldt de Jupiler League-club op zijn website. Mulder trainde sinds vorige week mee met RKC en maakte indruk op de club, waarna hij een contract tekende.

RKC is blij met de terugkeer van Mulder, die van 2006 tot 2011 al 135 duels voor RKC speelde en waarmee hij in het seizoen 2010/2011 kampioen van de Jupiler League werd. ‘Deze zomer zijn er diverse ervaren middenvelders vertrokken. De afgelopen periode hebben Nikki Baggerman en Noël de Graauw een enorm goede ontwikkeling doorgemaakt, maar met de komst van Hans brengen we ons middenveld meer in balans’, zei algemeen directeur Frank van Mosselveld.





Tevens is het een voordeel voor de club dat Mulder geen onbekende is. ‘Daarnaast kennen we Hans zowel op als buiten het veld hartstikke goed. Met Hans halen we een echte winnaar en een vechter op het middenveld die de duels niet schuwt. Met de ervaring die Hans heeft opgedaan in de verschillende landen en het feit dat hij met diverse wereldsterren heeft gespeeld voorzien we onze selectie opnieuw van een flinke kwaliteitsimpuls’, aldus Van Mosselveld over Mulder, die van 2004 tot 2006 ook in de jeugd van RKC speelde.





Na zijn tijd bij RKC speelde Mulder voor Willem II, NEC Nijmegen, Delhi Dynamos (India), FC Nordsjaelland (Denemarken), Cacereno (Spanje), Chennaiyin (India) en Eldense (Spanje). In april speelde hij zijn laatste competitieduel. Op 1 april verloor Eldense met liefst 12-0 van FC Barcelona B. Nadat een dag later bekend werd dat er onderzoek naar matchfixing werd gedaan vertrok Mulder bij de ploeg.

