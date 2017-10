Feyenoord-directeur: Het gaat de laatste jaren sowieso goed

Feyenoord had vorig seizoen sportief een topjaar met een landstitel tot gevolg, maar ook financieel ging het de Rotterdammers voor de wind. De club boekte tot tevredenheid van commercieel directeur Mark Koevermans een recordomzet van 68,7 miljoen euro en een nettowinst van liefst 6,2 miljoen euro.

‘En dan hebben we de kampioenspremies aan staf, spelers en personeel al uitgekeerd’, zo licht Koevermans tevreden toe in gesprek met Metro. Het gaat de laatste jaren sowieso goed met Feyenoord. ‘Financieel boeken we nu al voor het zesde seizoen op rij positieve resultaten, waarbij de omzetstijging tot de hoogste uit de clubgeschiedenis voornamelijk het gevolg is van deelname aan de Europa League.’





De landstitel van vorig seizoen was daarbovenop een mooi cadeau. ‘Maar in alles is het natuurlijk fantastisch dat we financieel resultaat nu hebben weten te koppelen aan het grootste sportieve succes dat we in Nederland kunnen vieren. Alle Feyenoorders hebben hiervan genoten, en de titel heeft de club weer een extra impuls gegeven. Onze groei is versneld, van onze fanbase tot ons eigen vermogen, dat aan het einde van het boekjaar uitkwam op 24 miljoen euro’, aldus Koevermans.

