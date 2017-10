Roda JC wil in zee met voormalig topscorer

Roda JC Kerkrade haalt zo goed als zeker voormalig clubtopscorer Sanharib Malki terug naar het zuiden. Volgens Wim Collard, de algemeen directeur van de ploeg uit de Eredivisie, zien beide partijen iets in een nieuwe samenwerking.

Roda zoekt scorend vermogen en de clubloze 33-jarige Malki wil graag volgend jaar naar het WK 2018 met Syrië. Malki traint inmiddels al een maand mee bij Roda JC. ‘Beide kanten beseffen dat het niet zonder risico's is om na een succesvolle periode weer met elkaar in zee te gaan. Daarom hebben we ruim de tijd genomen om weer aan elkaar te wennen. Dat is positief verlopen, dus is nu de intentie er samen uit te komen’, aldus Collard tegen Voetbal International.





Van 2011 tot 2013 kwam Malki al voor Roda JC uit en maakte toen indruk met 42 doelpunten in 65 Eredivisieduels. Hij speelde daarna voor Kasimpasa en Al-Wakrah. Zijn laatste competitieduel dateert alweer van april dit jaar. Om kans te maken op een plek in de selectie van Syrië moet Malki vlieguren maken. Syrië kan zich nog plaatsen voor het WK en speelt op 5 en 10 oktober play-off duels met Australië. De winnaar die hieruit volgt, speelt nog tegen de nummer vier van CONCACAF-groep om een WK-ticket.

