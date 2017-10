Spelers van Achilles staken niet meer

De staking van de spelers van Achilles’29 is weer voorbij. De selectie van de club uit de Tweede Divisie besloot maandag te gaan staken omdat de spelers hun salaris van augustus nog niet hadden ontvangen. Na één dag staken ze echter niet meer door een gesprek met het bestuur, zo meldt dagblad De Gelderlander.

De spelers van de ploeg uit Groesbeek gingen in staking omdat ze al drie weken wachten op hun salaris van augustus. Achilles kan nu al voor de vijfde maand op rij de salarissen niet op tijd betalen. De club kampt al sinds april met betalingsproblemen.





De Achilles’29-spelers wilden tegenover de bovengenoemde krant niet zeggen waarom ze weer gaan trainen. Volgens diverse bronnen van de krant is er echter weer genoeg vertrouwen in de clubleiding van Achilles dat de problemen met het uitbetalen van de salarissen snel worden opgelost.

